ポケットに対して
インディケータ

Fractals5+Signal+diapazon - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
760
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
制作者: Maloma

インディケータFractals5 Signal Diapazon

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7288

