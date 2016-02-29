無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Average Size Bar - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 995
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Ким Игорь В. aka KimIV
インディケータ Average Size Bar.
インディケータ Average Size Bar.
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7238
DT-RSI-Sig
インディケータ DT RSI Sig.iMACross
インディケータ iMA Cross.
Avg Daily Range
インディケータ Avg Daily Range.5 Min RSI 12
インディケータ 5 Min RSI 12.