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Bollinger Bands Squeeze - MetaTrader 5脚本
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布林线挤压 - 风暴前的平静
布林线挤压是使用布林线指标时最强大、最受欢迎的信号之一。它预示着市场低波动期即将结束，预示着价格将出现重大波动。
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由三条线组成的技术分析指标：
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中线：20 期简单移动平均线 (SMA)。
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上限：中线 + (2 x 标准偏差)。
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下限：中线 - (2 x 标准偏差)。
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上下限根据市场波动扩大或缩小。
当上下波段收缩并靠拢时，就会发生布林线 "挤压"。这表明
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市场处于 "盘整 "或平静阶段。
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价格波动极小。
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买卖压力处于平衡状态。
从视觉上看，紧紧盘绕的波段就像挤压，压缩了市场的能量和张力。3.含义：预示着重大变动
"挤压越紧，波动越大"。当挤压后波段开始再次扩张时，这是一个明确的信号：
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盘整阶段已经结束。
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新的强劲趋势即将开始。
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价格将以强劲的势头 "突破 "交易区间。
重要提示：
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挤压 "只是警告即将出现的波动走势，并不能预测方向。
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突破方向（向上或向下）必须通过以下方式确认：
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交易量急剧增加。
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其他技术信号（蜡烛图形态、RSI 等）。
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总之，布林线挤压是识别市场 "暴风雨前的宁静 "的绝佳工具。发现挤压时，交易者应做好价格大幅波动的准备。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65117
KSU_martin
关闭马丁格尔交易MACD Histogram MC
MACD 柱状图
ConvertServerTime
将服务器时间从一个经纪人时区转换为另一个时区的功能。Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)
该代码块循环浏览所有已开仓头寸，并根据卖出价和买入价进行追踪。