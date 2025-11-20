布林线挤压是使用布林线指标时最强大、最受欢迎的信号之一。它预示着市场低波动期即将结束，预示着价格将出现重大波动。





由三条线组成的技术分析指标： 中线：20 期简单移动平均线 (SMA)。 上限：中线 + (2 x 标准偏差)。 下限：中线 - (2 x 标准偏差)。

上下限根据市场波动扩大或缩小。

当上下波段收缩并靠拢时，就会发生布林线 "挤压"。这表明

市场处于 "盘整 "或平静阶段。

价格波动极小。

买卖压力处于平衡状态。

从视觉上看，紧紧盘绕的波段就像挤压，压缩了市场的能量和张力。

"挤压越紧，波动越大"。当挤压后波段开始再次扩张时，这是一个明确的信号：

盘整阶段已经结束。

新的强劲趋势即将开始。

价格将以强劲的势头 "突破 "交易区间。

重要提示：

挤压 "只是警告即将出现的波动走势，并不能预测方向。

突破方向（向上或向下）必须通过以下方式确认： 交易量急剧增加。 其他技术信号（蜡烛图形态、RSI 等）。



总之，布林线挤压是识别市场 "暴风雨前的宁静 "的绝佳工具。发现挤压时，交易者应做好价格大幅波动的准备。