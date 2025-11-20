Сжатие полос Боллинджера - один из самых мощных и востребованных сигналов при использовании индикатора Bollinger Bands. Он сигнализирует о том, что период низкой волатильности на рынке скоро закончится, предвещая значительное движение цены.





Индикатор технического анализа, состоящий из трех линий: Средняя полоса: 20-периодная простая скользящая средняя (SMA). Верхняя полоса: Средняя полоса + (2 x Стандартное отклонение). Нижняя полоса: Средняя полоса - (2 x Стандартное отклонение).

Верхняя и нижняя полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка.

Сжатие полос Боллинджера происходит, когда верхняя и нижняя полосы сжимаются и сдвигаются ближе друг к другу. Это указывает на:

Рынок находится в стадии "консолидации" или затишья.

Волатильность цен крайне низкая.

Давление покупок и продаж находится в равновесии.

Визуально плотное свертывание полос напоминает сжатие, сжимающее энергию и напряжение рынка.

"Чем сильнее сжатие, тем больше движение". Когда полосы начинают снова расширяться после сжатия, это явный сигнал о том, что:

Фаза консолидации закончилась.

Начинается новый, сильный тренд.

Цена "вырвется" из торгового диапазона с высоким импульсом.

Важнейшее примечание:

Сквиз только предупреждает о предстоящем волатильном движении; он не предсказывает его направление.

Направление прорыва (вверх или вниз) должно быть подтверждено с помощью: Резкое увеличение объема торгов. Другие технические сигналы (свечные модели, RSI и т. д.).



В общем, "Сжатие полос Боллинджера" - это отличный инструмент для определения того, когда на рынке "затишье перед бурей". Когда вы обнаруживаете сжатие, трейдерам следует готовиться к существенному движению цены.