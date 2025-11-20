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Bollinger Bands Squeeze - индикатор для MetaTrader 5
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Сжатие полос Боллинджера - один из самых мощных и востребованных сигналов при использовании индикатора Bollinger Bands. Он сигнализирует о том, что период низкой волатильности на рынке скоро закончится, предвещая значительное движение цены.
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Индикатор технического анализа, состоящий из трех линий:
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Средняя полоса: 20-периодная простая скользящая средняя (SMA).
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Верхняя полоса: Средняя полоса + (2 x Стандартное отклонение).
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Нижняя полоса: Средняя полоса - (2 x Стандартное отклонение).
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Верхняя и нижняя полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка.
Сжатие полос Боллинджера происходит, когда верхняя и нижняя полосы сжимаются и сдвигаются ближе друг к другу. Это указывает на:
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Рынок находится в стадии "консолидации" или затишья.
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Волатильность цен крайне низкая.
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Давление покупок и продаж находится в равновесии.
Визуально плотное свертывание полос напоминает сжатие, сжимающее энергию и напряжение рынка.3. Значение: Предвещает серьезное движение
"Чем сильнее сжатие, тем больше движение". Когда полосы начинают снова расширяться после сжатия, это явный сигнал о том, что:
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Фаза консолидации закончилась.
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Начинается новый, сильный тренд.
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Цена "вырвется" из торгового диапазона с высоким импульсом.
Важнейшее примечание:
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Сквиз только предупреждает о предстоящем волатильном движении; он не предсказывает его направление.
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Направление прорыва (вверх или вниз) должно быть подтверждено с помощью:
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Резкое увеличение объема торгов.
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Другие технические сигналы (свечные модели, RSI и т. д.).
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В общем, "Сжатие полос Боллинджера" - это отличный инструмент для определения того, когда на рынке "затишье перед бурей". Когда вы обнаруживаете сжатие, трейдерам следует готовиться к существенному движению цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65117
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