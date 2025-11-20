CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bollinger Bands Squeeze - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
991
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сжатие полос Боллинджера - спокойствие перед бурей

Сжатие полос Боллинджера - один из самых мощных и востребованных сигналов при использовании индикатора Bollinger Bands. Он сигнализирует о том, что период низкой волатильности на рынке скоро закончится, предвещая значительное движение цены.


1. Что такое полосы Боллинджера?

  • Индикатор технического анализа, состоящий из трех линий:

    • Средняя полоса: 20-периодная простая скользящая средняя (SMA).

    • Верхняя полоса: Средняя полоса + (2 x Стандартное отклонение).

    • Нижняя полоса: Средняя полоса - (2 x Стандартное отклонение).

  • Верхняя и нижняя полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка.

2. Когда происходит "сжатие"?

Сжатие полос Боллинджера происходит, когда верхняя и нижняя полосы сжимаются и сдвигаются ближе друг к другу. Это указывает на:

  • Рынок находится в стадии "консолидации" или затишья.

  • Волатильность цен крайне низкая.

  • Давление покупок и продаж находится в равновесии.

Визуально плотное свертывание полос напоминает сжатие, сжимающее энергию и напряжение рынка.

3. Значение: Предвещает серьезное движение

"Чем сильнее сжатие, тем больше движение". Когда полосы начинают снова расширяться после сжатия, это явный сигнал о том, что:

  • Фаза консолидации закончилась.

  • Начинается новый, сильный тренд.

  • Цена "вырвется" из торгового диапазона с высоким импульсом.

Важнейшее примечание:

  • Сквиз только предупреждает о предстоящем волатильном движении; он не предсказывает его направление.

  • Направление прорыва (вверх или вниз) должно быть подтверждено с помощью:

    • Резкое увеличение объема торгов.

    • Другие технические сигналы (свечные модели, RSI и т. д.).

В общем, "Сжатие полос Боллинджера" - это отличный инструмент для определения того, когда на рынке "затишье перед бурей". Когда вы обнаруживаете сжатие, трейдерам следует готовиться к существенному движению цены.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65117

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

Гистограмма MACD

TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем

Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.

ConvertServerTime ConvertServerTime

Функция для преобразования времени сервера из одного часового пояса брокера в другой.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Этот блок кода перебирает все открытые позиции и делает трейлинг на основе цен Ask и Bid.