1.定義:

MACDヒストグラム(MACD-H)は、MACDインディケータのバーチャート構成要素で、 MACDラインとシグナ ルラインの差を表します。計算式 MACD ヒストグラム = MACDライン - シグナルライン.

2.

トレンドの勢いを測定 し、トレンドが加速しているか減速しているかを示す。

バーが長くなり、ゼロラインより上にある： 買いの勢いが強まっている。

バーが長くなり、ゼロラインを下回る： 売りモメンタムが強まる。

バーが短くなる： モメンタムが弱まり、トレンドの反転や整理の可能性を警告。

バーがゼロラインを横切る： MACDラインとシグナルラインのクロスポイントを示します。





注： MACDヒストグラムは強力なシグナルフィルターですが、最適な結果を得るた めには、他のインディケータやトレンド分析と組み合わせる必要があります。




