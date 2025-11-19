コードベースセクション
MACD Histogram MC - MetaTrader 5のためのインディケータ

1.定義:
MACDヒストグラム(MACD-H)は、MACDインディケータのバーチャート構成要素で、 MACDラインとシグナ ルラインの差を表します。計算式 MACD ヒストグラム = MACDライン - シグナルライン.

2.
トレンドの勢いを測定 し、トレンドが加速しているか減速しているかを示す。

  • バーが長くなり、ゼロラインより上にある： 買いの勢いが強まっている。

  • バーが長くなり、ゼロラインを下回る： 売りモメンタムが強まる。

  • バーが短くなる： モメンタムが弱まり、トレンドの反転や整理の可能性を警告。

  • バーがゼロラインを横切る： MACDラインとシグナルラインのクロスポイントを示します。


注： MACDヒストグラムは強力なシグナルフィルターですが、最適な結果を得るた めには、他のインディケータやトレンド分析と組み合わせる必要があります。



元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65050

