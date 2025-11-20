Der Bollinger Bands Squeeze ist eines der stärksten und begehrtesten Signale bei der Verwendung des Bollinger Bands Indikators. Er signalisiert eine Periode geringer Marktvolatilität, die sich ihrem Ende nähert und eine bedeutende Kursbewegung ankündigt.





Ein Indikator der technischen Analyse, der aus drei Linien besteht: Mittleres Band: Ein einfacher gleitender 20-Perioden-Durchschnitt (SMA). Oberes Band: Mittleres Band + (2 x Standardabweichung). Unteres Band: Mittleres Band - (2 x Standardabweichung).

Die oberen und unteren Bänder erweitern und verringern sich je nach Marktvolatilität.

Ein Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn sich das obere und das untere Band zusammenziehen und näher zusammenrücken. Dies zeigt an:

Der Markt befindet sich in einer "Konsolidierungs-" oder Ruhephase.

Die Preisvolatilität ist extrem niedrig.

Der Kauf- und Verkaufsdruck hält sich die Waage.

Optisch ähneln die Bänder, die sich eng zusammenziehen, einem Squeeze, der die Energie und Spannung des Marktes komprimiert.

"Je enger der Squeeze, desto größer die Bewegung". Wenn sich die Bänder nach einem Squeeze wieder ausdehnen, ist das ein klares Signal dafür:

Die Konsolidierungsphase ist vorbei.

Ein neuer, starker Trend steht bevor.

Der Kurs wird mit hohem Schwung aus der Handelsspanne "ausbrechen".

Entscheidender Hinweis:

Der Squeeze warnt nur vor einer bevorstehenden volatilen Bewegung; er sagt nicht die Richtung voraus.

Die Ausbruchsrichtung (aufwärts oder abwärts) muss bestätigt werden durch: Ein starker Anstieg des Handelsvolumens. Andere technische Signale (Candlestick-Muster, RSI, etc.).



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bollinger Bands Squeeze ein hervorragendes Instrument ist, um zu erkennen, wann der Markt "ruhig vor dem Sturm" ist. Wenn Sie einen Squeeze erkennen, sollten sich Händler auf eine erhebliche Kursbewegung einstellen.