CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bollinger Bands Squeeze - Indikator für den MetaTrader 5

[Gelöscht] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
21
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Bollinger Bands Squeeze - Die Ruhe vor dem Sturm

Der Bollinger Bands Squeeze ist eines der stärksten und begehrtesten Signale bei der Verwendung des Bollinger Bands Indikators. Er signalisiert eine Periode geringer Marktvolatilität, die sich ihrem Ende nähert und eine bedeutende Kursbewegung ankündigt.


1. Was sind Bollinger Bänder?

  • Ein Indikator der technischen Analyse, der aus drei Linien besteht:

    • Mittleres Band: Ein einfacher gleitender 20-Perioden-Durchschnitt (SMA).

    • Oberes Band: Mittleres Band + (2 x Standardabweichung).

    • Unteres Band: Mittleres Band - (2 x Standardabweichung).

  • Die oberen und unteren Bänder erweitern und verringern sich je nach Marktvolatilität.

2. Wann findet der "Squeeze" statt?

Ein Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn sich das obere und das untere Band zusammenziehen und näher zusammenrücken. Dies zeigt an:

  • Der Markt befindet sich in einer "Konsolidierungs-" oder Ruhephase.

  • Die Preisvolatilität ist extrem niedrig.

  • Der Kauf- und Verkaufsdruck hält sich die Waage.

Optisch ähneln die Bänder, die sich eng zusammenziehen, einem Squeeze, der die Energie und Spannung des Marktes komprimiert.

3. Die Bedeutung: Sie sagt eine große Bewegung voraus

"Je enger der Squeeze, desto größer die Bewegung". Wenn sich die Bänder nach einem Squeeze wieder ausdehnen, ist das ein klares Signal dafür:

  • Die Konsolidierungsphase ist vorbei.

  • Ein neuer, starker Trend steht bevor.

  • Der Kurs wird mit hohem Schwung aus der Handelsspanne "ausbrechen".

Entscheidender Hinweis:

  • Der Squeeze warnt nur vor einer bevorstehenden volatilen Bewegung; er sagt nicht die Richtung voraus.

  • Die Ausbruchsrichtung (aufwärts oder abwärts) muss bestätigt werden durch:

    • Ein starker Anstieg des Handelsvolumens.

    • Andere technische Signale (Candlestick-Muster, RSI, etc.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bollinger Bands Squeeze ein hervorragendes Instrument ist, um zu erkennen, wann der Markt "ruhig vor dem Sturm" ist. Wenn Sie einen Squeeze erkennen, sollten sich Händler auf eine erhebliche Kursbewegung einstellen.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65117

KSU_martin KSU_martin

Martingal-Geschäfte schließen

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD-Histogramm

ConvertServerTime ConvertServerTime

Funktion zur Konvertierung der Serverzeit von einer Zeitzone des Brokers in eine andere.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.