Indicateurs

RSI adjusted SuperTrend - indicateur pour MetaTrader 5

Mohammed Kaddour
Vues:
97
Note:
(5)
Publié:
Trend Rider.mq5 (15.18 KB) afficher
Capture123.PNG (43.98 KB)
Calcul et utilisation de l'aRSI :

  • Soustraire 50 de l'IFR → prendre la valeur absolue → diviser par 100 ou 50 (paramètre : Diviser la valeur de l'IFR par) → donne l'IFRa (en pourcentage).

  • Ajustement des bandes :

    • Bande inférieure = inférieure - (inférieure × aRSI)

    • Bande supérieure = supérieure + (supérieure × aRSI)

  • Option : Basculer vers Show Regular ST pour afficher la SuperTrend standard.

Paramètres :

  • Facteur (pour les deux ST)

  • Longueur ATR (pour les ST)

  • Longueur RSI (pour aRSI ST)

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/63920

