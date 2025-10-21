Rejoignez notre page de fans
RSI adjusted SuperTrend - indicateur pour MetaTrader 5
Calcul et utilisation de l'aRSI :
Soustraire 50 de l'IFR → prendre la valeur absolue → diviser par 100 ou 50 (paramètre : Diviser la valeur de l'IFR par) → donne l'IFRa (en pourcentage).
Ajustement des bandes :
Bande inférieure = inférieure - (inférieure × aRSI)
Bande supérieure = supérieure + (supérieure × aRSI)
Option : Basculer vers Show Regular ST pour afficher la SuperTrend standard.
Paramètres :
Facteur (pour les deux ST)
Longueur ATR (pour les ST)
Longueur RSI (pour aRSI ST)
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/63920
