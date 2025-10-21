基于两个指标信号的简单策略：威廉百分比范围 (WPR) 和布林线 (BB)。只有当两个指标的信号一致时，才会开仓。

该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）的针状线，并以可定制的箭头显示（石灰色代表向上，红色代表向下）。它允许微调检测参数，如尾体比率和突起。弹出式和推送式通知提醒会发出新的针状线信号。是寻求精确反转形态检测的交易者的理想之选。