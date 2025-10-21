代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RSI adjusted SuperTrend - MetaTrader 5脚本

Mohammed Kaddour
Mohammed Kaddour

Mohammed Kaddour

4.6 (8)
你是否正在寻找一位专业的 Pine Script 或 MetaTrader（MQL4/MQL5）开发者，将你的交易想法变为现实？
我拥有多年开发自定义指标、交易策略和智能交易系统（EA）的实战经验，专注于将交易理念转化为强大且可靠的工具。我与全球交易者合作，开发高效、高性能的解决方案，量身定制，适用于 TradingView 或 MetaTrader 4/5 平台。
我提供的服务包括：
- 为 TradingView 编写自定义 Pine Script 指标和提醒
- 使用 MQL4/MQL5 编写智能交易系统（EA）和指标
- 策略自动化与历史回测
14 产品 1 代码
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
967
等级:
(6)
已发布:
Trend Rider.mq5 (15.18 KB) 预览
Capture123.PNG (43.98 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

aRSI 计算和使用：

  • 从 RSI 减去 50 → 取绝对值 → 除以 100 或 50（设置：除以 RSI 值）→得出aRSI（百分比）。

  • 波段调整：

    • 下限波段 = 下限 - (下限 × aRSI)

    • 上限 = 上限 + （上限 × aRSI）

  • 选项：切换显示常规 ST 以查看标准超级趋势。

设置：

  • 因子（适用于两种 ST）

  • ATR 长度（适用于 ST）

  • RSI 长度（适用于 aRSI ST）

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63920

基于 WPR、布林带和 ATR 指标的简单专家顾问工具 基于 WPR、布林带和 ATR 指标的简单专家顾问工具

基于两个指标信号的简单策略：威廉百分比范围 (WPR) 和布林线 (BB)。只有当两个指标的信号一致时，才会开仓。

Pinbar Detector Pinbar Detector

该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）的针状线，并以可定制的箭头显示（石灰色代表向上，红色代表向下）。它允许微调检测参数，如尾体比率和突起。弹出式和推送式通知提醒会发出新的针状线信号。是寻求精确反转形态检测的交易者的理想之选。

ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统 ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统

基于 iPinBar Pin Bar Finder + 多个不同跟踪指标的智能交易系统

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

具有可控外带平滑（预平滑）功能的布林线