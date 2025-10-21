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RSI adjusted SuperTrend - MetaTrader 5脚本
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aRSI 计算和使用：
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从 RSI 减去 50 → 取绝对值 → 除以 100 或 50（设置：除以 RSI 值）→得出aRSI（百分比）。
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波段调整：
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下限波段 = 下限 - (下限 × aRSI)
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上限 = 上限 + （上限 × aRSI）
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选项：切换显示常规 ST 以查看标准超级趋势。
设置：
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因子（适用于两种 ST）
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ATR 长度（适用于 ST）
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RSI 长度（适用于 aRSI ST）
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/63920
基于 WPR、布林带和 ATR 指标的简单专家顾问工具
基于两个指标信号的简单策略：威廉百分比范围 (WPR) 和布林线 (BB)。只有当两个指标的信号一致时，才会开仓。Pinbar Detector
该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）的针状线，并以可定制的箭头显示（石灰色代表向上，红色代表向下）。它允许微调检测参数，如尾体比率和突起。弹出式和推送式通知提醒会发出新的针状线信号。是寻求精确反转形态检测的交易者的理想之选。
ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统
基于 iPinBar Pin Bar Finder + 多个不同跟踪指标的智能交易系统Bollinger Bands with pre outer band smoothing
具有可控外带平滑（预平滑）功能的布林线