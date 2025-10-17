Unisciti alla nostra fan page
ZigZag auto Fibo - indicatore per MetaTrader 5
Questo indicatore è stato progettato per disegnare un ritracciamento di Fibonacci, utilizzando come base l'indicatore ZigZag. Ho convertito da questo codice Metatrader 4 https://www.mql5.com/it/code/18078
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50652
