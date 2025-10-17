CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

ZigZag auto Fibo - indicateur pour MetaTrader 5

Livio Alves | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
126
Note:
(7)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Cet indicateur est conçu pour tracer un retracement de Fibonacci, en utilisant comme base l'indicateur ZigZag. J'ai converti à partir de ce code Metatrader 4 https://www.mql5.com/fr/code/18078

Indicateur Zigzag auto fibo


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50652

SL-TP Values SL-TP Values

L'indicateur affiche la valeur du stop loss et/ou du take profit défini dans la devise de dépôt. Note : Il calcule une valeur estimée sur la base d'un calcul simple et ne prend pas en compte les commissions de courtage.

XMA-XN XMA-XN

Un éventail de cent moyennes mobiles XMA avec la possibilité de modifier le nombre de lignes sur le graphique et de sélectionner l'une des dix méthodes de calcul de la moyenne.

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester

Quartiles Quartiles

L'indicateur affiche les premier, deuxième et troisième quartiles de l'échantillon.