L'indicateur affiche la valeur du stop loss et/ou du take profit défini dans la devise de dépôt. Note : Il calcule une valeur estimée sur la base d'un calcul simple et ne prend pas en compte les commissions de courtage.

Un éventail de cent moyennes mobiles XMA avec la possibilité de modifier le nombre de lignes sur le graphique et de sélectionner l'une des dix méthodes de calcul de la moyenne.