ZigZag auto Fibo - indicateur pour MetaTrader 5
Cet indicateur est conçu pour tracer un retracement de Fibonacci, en utilisant comme base l'indicateur ZigZag. J'ai converti à partir de ce code Metatrader 4 https://www.mql5.com/fr/code/18078
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50652
L'indicateur affiche la valeur du stop loss et/ou du take profit défini dans la devise de dépôt. Note : Il calcule une valeur estimée sur la base d'un calcul simple et ne prend pas en compte les commissions de courtage.XMA-XN
Un éventail de cent moyennes mobiles XMA avec la possibilité de modifier le nombre de lignes sur le graphique et de sélectionner l'une des dix méthodes de calcul de la moyenne.
A system to test up to four indicators concurrently in the strategy testerQuartiles
L'indicateur affiche les premier, deuxième et troisième quartiles de l'échantillon.