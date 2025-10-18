CodeBaseSections
ZZVolatilité - indicateur pour MetaTrader 5

J'aimais bien l'indicateur Volatility Stop, j'ai donc créé ZigZag sur cette base.

L'affichage des points du Volatility Stop peut être désactivé dans les paramètres de l'indicateur.

L'indicateur est recalculé à l'ouverture d'une nouvelle bougie.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/50597

