Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
ZZVolatilité - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 110
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
J'aimais bien l'indicateur Volatility Stop, j'ai donc créé ZigZag sur cette base.
L'affichage des points du Volatility Stop peut être désactivé dans les paramètres de l'indicateur.
L'indicateur est recalculé à l'ouverture d'une nouvelle bougie.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/50597
La classe CBullsBearsOnArray est conçue pour calculer les valeurs des indicateurs Bulls Power et Bears Power par tampons d'indicateurs.Pourcentage du canal de croisement
Un canal basé sur le pourcentage de déviation du prix par rapport à la valeur précédente de la ligne médiane du canal.
Tutoriel d'initiation à l'ICC pour apprendre à coder en MQL5IncWPROnArray
La classe CWPROnArray est utilisée pour calculer le pourcentage d'écart de Williams (%R) à partir des tampons d'indicateurs.