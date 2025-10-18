Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
ZZVolatilite - MetaTrader 5 için gösterge
Volatility Stop göstergesini beğendim, bu yüzden ZigZag'ı buna göre yaptım.
Volatility Stop'tan gelen noktaların görüntülenmesi gösterge ayarlarında devre dışı bırakılabilir.
Gösterge, yeni bir mumun açılışında yeniden hesaplanır.
