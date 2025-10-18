Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

ZZVolatilite - MetaTrader 5 için gösterge

Aleksandr Slavskii
Görüntülemeler:
64
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Volatility Stop göstergesini beğendim, bu yüzden ZigZag'ı buna göre yaptım.

Volatility Stop'tan gelen noktaların görüntülenmesi gösterge ayarlarında devre dışı bırakılabilir.

Gösterge, yeni bir mumun açılışında yeniden hesaplanır.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/50597

