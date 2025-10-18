변동성 스톱 인디케이터가 마음에 들어서 이를 기반으로 지그재그를 만들었습니다.

인디케이터 설정에서 변동성 스톱의 포인트 표시를 비활성화할 수 있습니다.

이 인디케이터는 새 캔들이 열릴 때 다시 계산됩니다.



