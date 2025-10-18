거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
변동성 스톱 인디케이터가 마음에 들어서 이를 기반으로 지그재그를 만들었습니다.
인디케이터 설정에서 변동성 스톱의 포인트 표시를 비활성화할 수 있습니다.
이 인디케이터는 새 캔들이 열릴 때 다시 계산됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/50597
