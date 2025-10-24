Unisciti alla nostra fan page
Linear Regression Line - indicatore per MetaTrader 5
Questo indicatore utilizza il metodo di calcolo descritto in dettaglio qui: Linear Regression Value. Si prega di consultare questo post per maggiori dettagli
Per calcolare questa linea di regressione lineare viene utilizzata la stessa funzione del link sopra riportato
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50496
