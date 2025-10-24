CodeBaseSections
Indicateurs

Linear Regression Line - indicateur pour MetaTrader 5

Mladen Rakic
Vues:
119
Note:
(10)
Publié:
Cet indicateur utilise la méthode de calcul décrite en détail ici : Linear Regression Value. Veuillez consulter cet article pour plus de détails

La même fonction du lien ci-dessus est utilisée pour calculer cette ligne de régression linéaire.





Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50496

