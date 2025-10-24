Rejoignez notre page de fans
Linear Regression Line - indicateur pour MetaTrader 5
- 119
-
Cet indicateur utilise la méthode de calcul décrite en détail ici : Linear Regression Value. Veuillez consulter cet article pour plus de détails
La même fonction du lien ci-dessus est utilisée pour calculer cette ligne de régression linéaire.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50496
