Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - libreria per MetaTrader 5
- 9
Parametri di ingresso:
- OrderDistancePoints : Determina la distanza in punti dal prezzo corrente di domanda per gli ordini di acquisto e dal prezzo di offerta per gli ordini di vendita.
- TPPoints : Specifica l'obiettivo di take profit in punti.
- Startlotsize : imposta la dimensione del lotto iniziale per le operazioni.
- Gainperlot : definisce il guadagno desiderato per dimensione del lotto.
Il codice è ricco di commenti, vi consiglio di consultarlo se volete capire tutto.
Le seguenti funzioni sono importanti:
1 SetParameters:
- void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);
- Imposta vari parametri per la strategia di trading, tra cui il profitto target, la dimensione del lotto iniziale, il guadagno per lotto, il livello di acquisto (prezzo) e il livello di vendita (prezzo).
2 TargetProfit:
- void TargetProfit(double value);
- double TargetProfit();
- Metodi setter e getter per il parametro del profitto target. Consente di impostare e recuperare il valore del profitto target per la strategia di trading.
- void GainPerLot(double value);
- Metodo di impostazione per specificare il guadagno per lotto. Imposta l'importo del profitto desiderato per ogni lotto negoziato.
4 SqueezeDistance:
- void SqueezeDistance(double value);
- Imposta la distanza utilizzata per lo squeeze nella strategia di trading. Determina a quale distanza dai livelli di prezzo correnti vengono piazzati gli ordini pendenti.
5 SetHardSL:
- void SetHardSL(int points);
- Imposta l'hard stop loss per le operazioni, specificato in punti. Stabilisce un livello fisso al quale una posizione verrà chiusa automaticamente per limitare le perdite potenziali.
6 LongVolume:
- double LongVolume();
- Recupera il volume totale delle posizioni long attualmente aperte nella strategia di trading.
7 ShortVolume:
- double ShortVolume();
- Recupera il volume totale delle posizioni short attualmente aperte nella strategia di trading.
8 LongPendingVol:
- double LongPendingVol();
- Recupera il volume totale degli ordini long in sospeso che non sono ancora stati eseguiti.
9 ShortPendingVol:
- double ShortPendingVol();
- Recupera il volume totale degli ordini short in sospeso che non sono ancora stati eseguiti.
10 TradeCount:
- uint TradeCount();
- Recupera il numero totale di operazioni e ordini attivi attualmente gestiti dalla strategia di trading.
11 Esecuzione:
- bool Run();
- Avvia l'esecuzione della strategia di trading. Restituisce true se la strategia viene avviata con successo.
12 onTick:
- void onTick();
- Funzione da richiamare all'interno della funzione OnTick() dell'Expert Advisor (EA). Gestisce la logica e le azioni in base alle condizioni e agli aggiornamenti del mercato.
13 BuildFromTheInside:
- void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice);
- Avvia la creazione di nuove posizioni di trading ( Vol ) entro i livelli di prezzo di acquisto e di vendita specificati ( BuyPrice , SellPrice ) per capitalizzare i movimenti del mercato.
14 Stop:
- void Stop();
- Arresta ( m_IsRunning ) l'esecuzione della strategia di trading. Cessa ulteriori azioni di trading fino al riavvio.
15 Esecuzione:
- bool Running();
- Verifica se la strategia di trading è attualmente in esecuzione ( m_IsRunning ). Restituisce true se la strategia sta eseguendo attivamente delle operazioni.
16 UltimoPrezzo:
- double LastLongPrice();
- Recupera il prezzo a cui è stata avviata l'ultima posizione o ordine long ( m_LastLongTicket ). Restituisce 0 se non sono disponibili informazioni di questo tipo.
17 LastShortPrice:
- double LastShortPrice();
- Recupera il prezzo al quale è stata avviata l'ultima posizione o ordine short ( m_LastShortTicket ). Restituisce 0 se non sono disponibili informazioni di questo tipo.
18 AddTicket:
- bool AddTicket(ulong Ticket);
- Aggiunge un ticket di trading ( Ticket ) al lotto di ordini gestiti dalla strategia di trading. Restituisce true se il ticket è stato aggiunto con successo.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50358
