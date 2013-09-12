价格是最新变化的元素。在价格变化之前，市场的驱动力会改变方向，它的加速度一定会减下来并达到零。在那之后，市场驱动力开始向另一边加速，直到价格开始改变方向。

加速/减速 技术指标（AC）用于衡量当前驱动力的加速和减速。这个指标在任何驱动力变化之前改变方向，而驱动力的方向改变发生在价格改变之前。如果你能意识到加速/减速是一个早期预警信号，它会给你带来明显的优势。



零线基本上是驱动力加速度的平衡点。如果加速/减速指标大于零，那么通常很容易继续向上加速运动（如果当指标小于零时，情况正好相反）和Awesome Oscillator指标不同的是，当零线被穿越时不能作为交易信号。控制市场和做出决策，需要做的唯一的事情就是看颜色的变化。记住：不要在加速/减速指标当前柱颜色为红时买入，不要在颜色为绿时卖出。

如果你在驱动力指示的方向进入市场（指标高于零时买进，或者低于零时卖出），那么你只需在两个绿色柱出现时买入（两个红色列时卖出）。如果驱动力和头寸开仓方向相反（指标低于零值时买，高于零值时卖），需要另外一柱进行确认。这种情况下，卖出时指标在零线上将显示三个红色柱，买入时在零线下显示三个绿色柱。





计算：



AC柱状图是 5/34驱动力柱状图和其周期为5的简单移动平均 之间的差值。

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

其中：