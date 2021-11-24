가격은 변경되는 마지막 요소입니다. 가격이 변하기 전에 시장을 주도하는 힘이 방향을 바꾸고 추진력의 가속이 느려지고 0에 도달해야 합니다. 그 후 가격이 방향을 바꾸기 시작할 때까지 반대 방향으로 가속하기 시작합니다.



가속/감속(Acceleration/Deceleration Indicator (AC)) 지표는 현재의 시장을 주도하는 힘의 가속과 감속을 측정합니다. 이 지표는 가격에 앞서 시장을 주도하는 힘이 변경되기 전에 방향을 변경합니다. 가속/감속이 이른 경고의 신호라고 하면 지표는 분명한 이점이 있습니다.



제로 라인은 기본적으로 시장의 힘이 가속도와 균형을 이루는 지점입니다. 가속/감속이 0보다 높으면 일반적으로 가속이 계속해서 위쪽으로 이동하는 것이 더 쉬워집니다(0보다 낮은 경우 반대의 경우도 마찬가지). 오썸 오실레이터의 경우와 달리 영점을 넘었을 때 신호로 간주하지 않습니다. 시장을 통제하고 결정을 내리기 위해 해야 할 유일한 일은 색상의 변화를 관찰하는 것입니다. 기억하십시오: 현재 열이 빨간색일 때 가속/감속을 보고 매수하지 말고 현재 열이 녹색일 때 매도하지 마십시오.

시장을 주도하는 힘의 방향으로 시장에 진입하면(지표가 0보다 높을 때 매수, 매도할 때 0보다 낮음) 매수시 녹색 열 2개만 있으면 됩니다(빨간 열 2개 매도) . 시장의 힘의 방향이 진입하고자 하는 포지션에 반대일 경우(지표가 0보다 작을때 매수, 0보다 클때 매도) 확인이 필요하므로 추가 열이 필요합니다. 이 경우 지표는 숏 포지션의 경우 0선 위에 3개의 빨간색 열을 표시하고 롱 포지션의 경우 0선 아래에 3개의 녹색 열을 표시합니다.





계산:



AC 바 차트는 해당 막대 차트에서 가져온 추진력 막대 차트의 5/34 값과 5 기간 단순 이동 평균의 차이입니다.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

설명: