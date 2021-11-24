당사 팬 페이지에 가입하십시오
가속 오실레이터(AC) - MetaTrader 5용 지표
가격은 변경되는 마지막 요소입니다. 가격이 변하기 전에 시장을 주도하는 힘이 방향을 바꾸고 추진력의 가속이 느려지고 0에 도달해야 합니다. 그 후 가격이 방향을 바꾸기 시작할 때까지 반대 방향으로 가속하기 시작합니다.
가속/감속(Acceleration/Deceleration Indicator (AC)) 지표는 현재의 시장을 주도하는 힘의 가속과 감속을 측정합니다. 이 지표는 가격에 앞서 시장을 주도하는 힘이 변경되기 전에 방향을 변경합니다. 가속/감속이 이른 경고의 신호라고 하면 지표는 분명한 이점이 있습니다.
제로 라인은 기본적으로 시장의 힘이 가속도와 균형을 이루는 지점입니다. 가속/감속이 0보다 높으면 일반적으로 가속이 계속해서 위쪽으로 이동하는 것이 더 쉬워집니다(0보다 낮은 경우 반대의 경우도 마찬가지). 오썸 오실레이터의 경우와 달리 영점을 넘었을 때 신호로 간주하지 않습니다. 시장을 통제하고 결정을 내리기 위해 해야 할 유일한 일은 색상의 변화를 관찰하는 것입니다. 기억하십시오: 현재 열이 빨간색일 때 가속/감속을 보고 매수하지 말고 현재 열이 녹색일 때 매도하지 마십시오.
시장을 주도하는 힘의 방향으로 시장에 진입하면(지표가 0보다 높을 때 매수, 매도할 때 0보다 낮음) 매수시 녹색 열 2개만 있으면 됩니다(빨간 열 2개 매도) . 시장의 힘의 방향이 진입하고자 하는 포지션에 반대일 경우(지표가 0보다 작을때 매수, 0보다 클때 매도) 확인이 필요하므로 추가 열이 필요합니다. 이 경우 지표는 숏 포지션의 경우 0선 위에 3개의 빨간색 열을 표시하고 롱 포지션의 경우 0선 아래에 3개의 녹색 열을 표시합니다.
계산:
AC 바 차트는 해당 막대 차트에서 가져온 추진력 막대 차트의 5/34 값과 5 기간 단순 이동 평균의 차이입니다.
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)
AC = AO - SMA (AO, 5)
설명:
- 중간 가격 - 중간 가격;
- 고가 - 바의 가장 높은 가격;
- 저가 - 바의 가장 낮은 가격;
- SMA - 단순 이동 평균;
- AO - 오썸 오실레이터(Awesome Oscillator).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
Short description.Price Rate of Change(ROC)
ROC(Price Rate of Change)는 오실레이터 처럼 이러한 변동성을 반영하여 특정 기간의 가격 차이를 측정합니다. 가격이 오르면 ROC도 오르고 그 반대로 마찬가지입니다. 가격이 많이 변할 수록 ROC도 많이 변하게 됩니다.
상대 강도 지수(Relative Strength Index Indicator (RSI))는 0과 100 사이의 값을 갖는 가격 추종의 오실레이터입니다.Relative Vigor Index (RVI)
상대 활력 지수 지표(RVI)의 요점은 강세장에서 종가가 일반적으로 시가보다 높다는 것입니다.