Цена - это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.



Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей силы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.



Нулевая линия - это, по существу, место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если Осциллятор Ускорения/Замедления выше нуля, то обычно бывает легче для ускорения продолжить движение наверх (и наоборот, когда ниже нуля). В отличие от Awesome Oscillator, пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Единственное, что необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения - это следить за изменением цвета.

Необходимо помнить: при помощи АС нежелательно покупать, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и нежелательно продавать, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.



Если входить в рынок в направлении движущей силы (индикатор Acceleration/Deceleration выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), то необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать).



Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной.





Расчет:



Гистограмма АС - это разность между значением 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы.



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

где: