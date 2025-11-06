Это первая новинка для MetaTrader 5. Теперь вы можете щелкнуть на графике, чтобы создать ценовые оповещения.

Это обновление "Простой, но эффективной стратегии прорыва". В этом коде я добавил несколько вспомогательных функций для решения задач проп-фирм.