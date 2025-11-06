CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Count consecutive no. of bull or bear bars - скрипт для MetaTrader 5

Sardion Maranatha
Sardion Maranatha

Sardion Maranatha

First Geometry...then Music...then Astronomy... thank God for the beautiful knowledge
5 кодов 168 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
320
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример кода для подсчета последовательного количества бычьих и медвежьих баров. Не стесняйтесь использовать или дорабатывать для своих целей



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49675

Click on the market chart to create a price alert Click on the market chart to create a price alert

Это первая новинка для MetaTrader 5. Теперь вы можете щелкнуть на графике, чтобы создать ценовые оповещения.

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions

Это обновление "Простой, но эффективной стратегии прорыва". В этом коде я добавил несколько вспомогательных функций для решения задач проп-фирм.

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

Этот советник просканирует все закрытые сделки и выведет n-ую сделку с конца

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

Инструмент для согласования названий торговых сессий с временем сервера брокера и местным временем