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Count consecutive no. of bull or bear bars - скрипт для MetaTrader 5
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Пример кода для подсчета последовательного количества бычьих и медвежьих баров. Не стесняйтесь использовать или дорабатывать для своих целей
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49675
Click on the market chart to create a price alert
Это первая новинка для MetaTrader 5. Теперь вы можете щелкнуть на графике, чтобы создать ценовые оповещения.Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions
Это обновление "Простой, но эффективной стратегии прорыва". В этом коде я добавил несколько вспомогательных функций для решения задач проп-фирм.
Get Nth Closed Trade from the end in MT5
Этот советник просканирует все закрытые сделки и выведет n-ую сделку с концаTrading Session Mapping
Инструмент для согласования названий торговых сессий с временем сервера брокера и местным временем