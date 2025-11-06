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Count consecutive no. of bull or bear bars - MetaTrader 5脚本

Sardion Maranatha
Sardion Maranatha

Sardion Maranatha

First Geometry...then Music...then Astronomy... thank God for the beautiful knowledge
5 代码 168 评论
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49675

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