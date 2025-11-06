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Count consecutive no. of bull or bear bars - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/49675
Click on the market chart to create a price alert
这是 MetaTrader 5 的首创。现在，您可以点击图表创建价格警报。Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions
这是 "简单而有效的突破策略 "的更新。在这段代码中，我为道具公司的挑战添加了一些辅助函数。
Get Nth Closed Trade from the end in MT5
该 EA 将扫描所有已关闭的交易，然后打印从末尾开始的第 n 笔交易Trading Session Mapping
使交易时段名称与经纪商服务器时间和当地时间保持一致的工具