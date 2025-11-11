CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) - sistema esperto per MetaTrader 5

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(4)
Pubblicato:
Scarica come ZIP
Con questo blocco di codice è possibile ottenere i dati dell'ultimo scambio chiuso senza utilizzare i loop.

  • Creare una variabile per impostare l'ora di inizio del giorno corrente. (Non è necessario farlo).
  • Creare altre variabili per stampare un grafico e utilizzarle anche in altri blocchi di codice. ( Non è necessario farlo).
  • L'utilizzo di questo codice all'interno della funzione OnTick(); porta a mostrare il risultato per ogni tick. È possibile impostarlo anche per una volta per barra.

// variabili
string DayStart = "00:00"; // Ora di inizio del giorno
double LastClosed_Profit; // Profitto dell'ultima operazione chiusa
string TradeSymbol, TradeType;



// Inizializzazione dell'esperto --------------------
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

// Deinizializzazione esperta -------------------
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }

// Esperto OnTick --------------------------
void OnTick()
  {
// verifica l'ultima operazione chiusa.
   CheckLastClosed();

  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckLastClosed()
  {
   datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart);

// cronologia da "Inizio giorno" all'ora attuale
   if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent()))
     {
      int Total = HistoryDealsTotal();

      // Ottenere il numero dell'ultimo biglietto di accordo e selezionarlo per proseguire il lavoro.
      ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1);

      // Ottenere ciò che è necessario ottenere.
      LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2);
      TradeSymbol      = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL);

      // Identificare un'operazione di vendita.
      if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY)
        {
         TradeType = "Sell Trade";
        }

      // Identificare un'operazione di acquisto
      if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL)
        {
         TradeType = "Buy Trade";
        }

      // grafico out put.
      Comment("\n","Deals Total - :  ", Total,
              "\n","Last Deal Ticket - :  ", Ticket,
              "\n", "Last Closed Profit -:  ", LastClosed_Profit,
              "\n", "Last Trade was -:  ", TradeType);

     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

è possibile ottenere l'intera cronologia di trading (dall'inizio del conto) utilizzando la funzione HistorySelect(); in questo modo.

// Ottenere l'intera cronologia
HistorySelect(0,TimeCurrent());


    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49374

