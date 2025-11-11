Unisciti alla nostra fan page
Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) - sistema esperto per MetaTrader 5
Con questo blocco di codice è possibile ottenere i dati dell'ultimo scambio chiuso senza utilizzare i loop.
- Creare una variabile per impostare l'ora di inizio del giorno corrente. (Non è necessario farlo).
- Creare altre variabili per stampare un grafico e utilizzarle anche in altri blocchi di codice. ( Non è necessario farlo).
- L'utilizzo di questo codice all'interno della funzione OnTick(); porta a mostrare il risultato per ogni tick. È possibile impostarlo anche per una volta per barra.
// variabili string DayStart = "00:00"; // Ora di inizio del giorno double LastClosed_Profit; // Profitto dell'ultima operazione chiusa string TradeSymbol, TradeType; // Inizializzazione dell'esperto -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Deinizializzazione esperta ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Esperto OnTick -------------------------- void OnTick() { // verifica l'ultima operazione chiusa. CheckLastClosed(); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart); // cronologia da "Inizio giorno" all'ora attuale if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent())) { int Total = HistoryDealsTotal(); // Ottenere il numero dell'ultimo biglietto di accordo e selezionarlo per proseguire il lavoro. ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1); // Ottenere ciò che è necessario ottenere. LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2); TradeSymbol = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL); // Identificare un'operazione di vendita. if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY) { TradeType = "Sell Trade"; } // Identificare un'operazione di acquisto if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL) { TradeType = "Buy Trade"; } // grafico out put. Comment("\n","Deals Total - : ", Total, "\n","Last Deal Ticket - : ", Ticket, "\n", "Last Closed Profit -: ", LastClosed_Profit, "\n", "Last Trade was -: ", TradeType); } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
è possibile ottenere l'intera cronologia di trading (dall'inizio del conto) utilizzando la funzione HistorySelect(); in questo modo.
// Ottenere l'intera cronologia HistorySelect(0,TimeCurrent());
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49374
