CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

KA-Gold Bot MT5 - sistema esperto per MetaTrader 5

Nguyen Quoc Hung | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
22
Valutazioni:
(13)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Ingressi KA-Gold

Link al video:



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48251

Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni) Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni)

Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.

Segnali multipli_PCH Segnali multipli_PCH

Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).