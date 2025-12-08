Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.

Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.