KA-Gold Bot MT5 - sistema esperto per MetaTrader 5
Visualizzazioni: 22
- 22
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48251
Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.Segnali multipli_PCH
Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.
This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).