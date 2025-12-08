Rejoignez notre page de fans
KA-Gold Bot MT5 - expert pour MetaTrader 5
Exemple d'ajout de boutons pour vos conseillers. Dans cet exemple, un bouton a été implémenté pour fermer toutes les positions actives pour tous les instruments. En plus de la fonctionnalité de traitement des événements des boutons, des méthodes pour fermer les positions relatives au nom du symbole et pour compter le nombre de positions relatives au nom du symbole sont également implémentées.MultiSignals_PCH
Version étendue de l'indicateur Price Channel, 5 niveaux sont utilisés. L'indicateur indique les signaux d'ouverture/fermeture de position et les niveaux de Stop Loss/Take Profit.
This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).