Exemple d'ajout de boutons pour vos conseillers. Dans cet exemple, un bouton a été implémenté pour fermer toutes les positions actives pour tous les instruments. En plus de la fonctionnalité de traitement des événements des boutons, des méthodes pour fermer les positions relatives au nom du symbole et pour compter le nombre de positions relatives au nom du symbole sont également implémentées.

Version étendue de l'indicateur Price Channel, 5 niveaux sont utilisés. L'indicateur indique les signaux d'ouverture/fermeture de position et les niveaux de Stop Loss/Take Profit.