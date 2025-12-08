为顾问添加按钮的示例。 在此示例中，实现了一个按钮，用于关闭所有工具的所有有效仓位。 除按钮事件处理功能外，还实现了关闭相对于符号名称的仓位和计算相对于符号名称的仓位数量的方法。

该脚本用于将当前图表符号的汇率和刻度值导出为与 MT5 导出/导入格式兼容的 CSV 文件。