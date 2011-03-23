С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.



Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Meeting Lines ("Бычьи встречающиеся свечи") и Bearish Meeting Lines ("Медвежьи встречающиеся свечи") в комбинации с сигналами индикатора MFI (Market Facilitation Index).





1. Паттерны "Meeting Lines" и их распознавание



1.1. Паттерн "Бычьи встречающиеся свечи" (Bullish Meeting Lines)

Данный паттерн представляет собой комбинацию медвежьей и бычьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обоих свечей больше средней.

Бычьи встречающиеся свечи свидетельствуют о развороте нисходящего тренда.





Рис. 1. Свечной паттерн "Bullish Meeting Lines"



Распознавание паттерна "Bullish Meeting Lines" ("Бычьи встречающиеся свечи") реализовано в методе CheckPatternBullishMeetingLines класса CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines() { if ((Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )-Open( 1 ))>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 1 )-Close( 2 ))< 0.1 *AvgBody( 1 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "Bullish Meeting Lines" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) класса CCandlePattern.

1.1. Паттерн "Медвежьи встречающиеся свечи" (Bearish Meeting Lines)

Данный паттерн представляет собой комбинацию бычьей и медвежьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обоих свечей больше средней.

Медвежьи встречающиеся свечи свидетельствуют о развороте восходящего тренда.





Рис. 2. Свечной паттерн "Bearish Meeting Lines"



Метод распознавания модели "Bearish Meeting Lines":

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines() { if ((Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && ((Open( 1 )-Close( 1 ))>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 1 )-Close( 2 ))< 0.1 *AvgBody( 1 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "Bearish Meeting Lines" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) класса CCandlePattern.

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором MFI

Сигналы входа в рынок подаются при сочетании разворотной фигуры на диаграмме со значением MFI ниже уровня 40 для длинных и выше 60 для коротких позиций.

Сигналы выхода формируются при достижении MFI противоположного уровня (70 для длинной и 30 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота, достигнув уровня 30 или 70 для длинной и короткой позиции соответственно.





Рис. 3. Торговые сигналы паттерна "Bearish Meeting Lines" с подтверждением от индикатора MFI

Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

int CML_MFI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);



int CML_ES_MFI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации "Bullish Meeting Lines" (бычья модель встречающихся свечей) и выполнение условия MFI(1)<40 (значение индикатора MFI на последнем завершенном баре меньше 40). Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатором MFI уровня 30 (снизу вверх) или уровня 70 (сверху вниз). int CML_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции



Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна "Bearish Meeting Lines" (медвежья модель встречающихся свечей) и выполнение условия MFI(1)>60 (значение индикатора MFI на последнем завершенном баре больше 60). Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение индикатором MFI уровня 70 (снизу вверх) или уровня 30 (сверху вниз). int CML_MFI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

Класс CML_MFI не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acml_mfi.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acml_mfi.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:





Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:





Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.





Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.



Добавляем модуль "Signals based on Morning/Evening Stars confirmed by MFI":





Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:





Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":





Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):





Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_AML_MFI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

заменяем на:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

Для открытия позиций: 80;

Для закрытия позиций: 40.



Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.



Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории



Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2000.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=12, MA_period=4).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).

Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_aml_mfi.mq5.