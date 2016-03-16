内容



このRSI（Relative Strength Index）インディケータは現在のチャートの時間枠よりも高い/低い任意の時間枠に適応できます。

注意事項：このRSI MTFインディケータは、自分自身の多時間枠のインディケータを作成するのに良い例です。バッファは1つだけなので、コードがすっきりし、多数のバッファを有する他の多時間枠の指標よりも理解しやすいです。

組み込みまれたiRSIインディケータのすべての通常のパラメータが使用でき、唯一の追加的な設定は、計算のための入力として使用される第2の時間枠です。

インディケータが現在チャートよりも低い時間枠に適用される場合、すべての値を表示することはできません。この場合には、選択された価格の種類に応じて、最も適切な値を与えるために異なるアプローチを使用します。



2つの例



timeframe_1=5分、timeframe_2=1分。計算は終値のシリーズに基づきます。

timeframe_1のバーでは、インディケータはtimeframe_2の最後のバーの終値の時間をtimeframe_1の終値の時間に合わせてまたはその前に表示します。これは現在まだ開いているバーでも決済されたバーでも同様です。

timeframe_1=5分、timeframe_2=1分。計算は始値のシリーズに基づきます。

timeframe_1のバーでは、インディケータはtimeframe_2の最後のバーの始値の時間をtimeframe_1の始値の時間に合わせてまたはその前に表示します。これは現在まだ開いているバーでも決済されたバーでも同様です。ここでのロジックは、バーのオープン時間でのインディケータ計算を選択した場合、新しいバーが開いたときに、おそらく取引もするということです。その場合には、新たな5分足のオープン時には、それの一部である分足の最初のオープンのみがわかります。よって2番目から5番目までの分足のオープン時刻は計算で無視されます。



同期していない場合でも、timeframe_1 = 5分とtimeframe_2 = 12分など、任意の時間枠を混在させることができます。インディケータは、同期の継続を確認します。これが機能する方法は、上記の例に似ています。

エクセルシートでのより視覚的な説明はMACD Histogram MTF MCインディケータをご覧ください。

時間枠を切り替える場合、価格データが読み込まれるまでに少し（数秒）時間がかかります。インディケータが表示されていない場合は、手動でチャートを更新します。

エラーメッセージをオン/オフにするためにはソースをご覧ください。

bool ShowErrorMessages= false ;

更新履歴

2010 09 26: v04

チャートの時間枠よりも小さい時間軸上の値の表示を改善した

if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);の後で、buffersを0ではなくEMPTY_VALUE に設定した

コードの最適化

PLOT_DRAW_BEGINをOnInit() から削除し、単一時間軸インディケータから継承した

バッファと配列のArraySetAsSeriesをOnInit()に移動した

2010 09 06: v02

インディケータの不正な描画の原因となったTime[] 配列のバグを修正した

2010 08 25: v01