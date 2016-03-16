無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
NRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）インディケータは、基線（支持線と抵抗線）と目標線を描画します。
そして価格が目標を超えて、基線の位置が価格変動の方向に変化され、主要でない価格変動は無視されます。基線の交差は現在のトレンドの変化を意味し、基線の位置と目標価格が変更されます。支持線と目標線は上昇時には青色でプロットされます（下降トレンドは赤）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/145
