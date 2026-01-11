Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Pannello di trading veloce - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Estrarre TradePad.zip nella cartella in cui è installato MetaTrader5. Ad esempio, C:´File di programma´MetaTrader 5.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1044
The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts
The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity conceptsOB Trader Order Block Strategy tester
This EA Uses Ict's smart money concept - "Order Blocks" - to place trades
ZigZag colorato
Una modifica multicolore del Quick Zigzag.Indice nuovi massimi-nuovi minimi
L'indice New Highs-New Lows è calcolato come la differenza tra il numero di coppie di valute che hanno registrato un massimo nel periodo e il numero di coppie di valute che hanno registrato un minimo nel periodo.