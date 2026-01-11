CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Experts

Panel de négociation rapide - expert pour MetaTrader 5

Ruslan Khasanov | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
15
Note:
(66)
Publié:
tradepad.zip (482.17 KB)
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance


Extraire TradePad.zip dans le dossier où MetaTrader5 est installé. Par exemple, C:\NProgram Files\NMetaTrader 5.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1044

The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts The Playground Series v1 to V4 - A combination of trading concepts

The Playground EA series was created for experimentation with Fair Value Gaps (FVGs) and liquidity concepts

News Spread Risk Dashboard (Spike and Gap Monitor) News Spread Risk Dashboard (Spike and Gap Monitor)

A compact on-chart dashboard that monitors live spread behavior, tracks rolling Min/Max/Avg, and warns on abnormal spread spikes (news, low liquidity, rollover) using adaptive or fixed thresholds with optional alerts.

ZigZag coloré ZigZag coloré

Une modification multicolore du Quick Zigzag.

Indice des nouveaux sommets et des nouveaux creux Indice des nouveaux sommets et des nouveaux creux

L'indice New Highs-New Lows est calculé comme la différence entre le nombre de paires de devises qui ont affiché un maximum pour la période et le nombre de paires de devises qui ont affiché un minimum pour la période.