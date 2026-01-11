A compact on-chart dashboard that monitors live spread behavior, tracks rolling Min/Max/Avg, and warns on abnormal spread spikes (news, low liquidity, rollover) using adaptive or fixed thresholds with optional alerts.

Une modification multicolore du Quick Zigzag.

L'indice New Highs-New Lows est calculé comme la différence entre le nombre de paires de devises qui ont affiché un maximum pour la période et le nombre de paires de devises qui ont affiché un minimum pour la période.