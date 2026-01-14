トレンドの方向に入るための収益性の高い方法

トレンドが始まっているのに、まだ市場から離れている場合はどうすればいいでしょうか？もちろん、次のトレンドを待つこともできますが、良いトレンドの後には長期にわたる調整局面が続くのが一般的です。あるいは、より効果的なアプローチを取ることもできます。それは、高利回りの好機を見つけて、すでに加速しているマネートレインに乗ることです。
「Touch of the Shadow」パターンをご紹介します。シンプルながらも効果的な市場参入方法です。
必要なツール: 2 つの移動平均線と日本のローソク足チャート。
購入時の入場ルール：
1) 高速の平均値は低速の値よりも高くなります。
2) バーは移動平均線を上回ってオープンしました。
3) バーの安値は高速移動平均を下回っています。
4) バーが高速移動平均線を上回って終値します。
5) ろうそくの影は実体よりも大きいです。
6) 追加の確認として、シグナルを生成したバーの最大値が突破されるまで待ちます。
7) ストップロスは、シグナルを生成したバーの最小値に設定できます。
ご覧のとおり、条件はシンプルですが、信号のフィルタリングは非常に高品質です。
販売のルールは完全に逆です。
便宜上、このエントリーパターンを私の汎用的なデュアル移動平均インジケーター「移動平均クロスシグナル」に追加しました。このインジケーターはMQLマーケットから完全に無料でダウンロードできます。
最後に
「Touching the Shadow」パターンは、トレーダーの最も悩ましい疑問の 1 つである「トレンドが自分の予想外に終わってしまったらどうするか？」に対する効果的かつ論理的な答えです。パニックに陥って市場を追いかけたり、次の機会を受動的に待ったりする代わりに、この戦略は規律あるアプローチを提供します。
その強みは主に次の 3 つの側面にあります。
-
濾過。 パターンルールは単なるシグナルではなく、多層フィルターです。全体的なトレンド（移動平均線の位置）、バー内の動きのダイナミクス（ブレイクアウトと反転）、そしてモメンタムの強さ（長いヒゲ）を考慮します。これにより、シグナルの質が大幅に向上します。
-
論理。 このパターンは成長そのものを捉えているわけではないが、 トレンド内の修正 市場が一時的に「休止」する瞬間ですが、急速な反発によってトレンドの強さが確認されます。これにより、既に確立された動きに、より有利な価格で参入することが可能になります。
-
シンプルさと多用途性。 この戦略は、2 つのインジケーターとローソク足分析のみを使用するため、初心者でも簡単に実行できます。また、そのルールは販売にも反映されるため、あらゆる市場に適用できます。
しかし、重要なのは、どんな戦略も単独では機能しないことを覚えておくことです。「影に触れる」戦略は、明確なトレンド転換時に最も効果的ですが、横ばい相場やボラティリティの高い局面では誤ったシグナルを生み出す可能性があります。したがって、出来高分析や主要なサポートレベル／レジスタンスレベルを裏付けとした包括的なアプローチの一部として活用する必要があります。
このパターンをマスターすれば、単なる入り口ではなく、 戦略的優位性 — 他の人たちがすでに彼の後を追っているときに、冷静に自信を持って「加速する金の列車に乗る」能力。