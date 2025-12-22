"Always in position"戦略を使用してトレンド指標の操作性を決定する

問題の本質



トレンド指標は数多く存在しますが、残念ながら、そのほとんどは単なる美しい絵に過ぎません。こうした指標は、トレーダーに市場に対する統計的な優位性を与えることはできず、むしろ取引に混乱と損失をもたらすだけです。





何をすべきか



無駄なインジケーターをすべて削除し、実際に機能するものだけを残すのが良いアプローチです。そうすることで取引の精度が向上し、口座残高の予想変動は大幅に減少します。

簡単に言えば、財布へのリスクを減らしながら、より良い取引ができるようになります。

アカウントはより着実に成長します。

残高が急激に減少したり増加したりする可能性が低くなります。

近い将来に口座にいくら入っているかを予測しやすくなります。



やり方

トレンド インジケーターをテストする最もシンプルかつ効果的な方法は、「常にポジションを維持する」戦略です。インジケーターのトレンドが変化すると、ポジションをクローズし、すぐに反対のポジションを開きます。

チャート上ではこんな感じです。AceTrendインジケーター。



少なくとも10年間の履歴でインジケーターをテストしてください。テストチャートを見て、「本当にこの取引に参加したいのか？」と自問してみてください。



2008 年から 2026 年までの期間に GBPUSD 通貨ペアでAceTrendインジケーターをテストします。

あまり良くないですね？それでも、これは非常に良い結果です。このシンプルな戦略を使ってインジケーターをテストしてみましょう…



トレンド指標のテストには、より高度な概念も存在します。例えば、私は「ベストトレンド指標RBTIレーティング」を使用しています。

📊 要約：「きれいな絵」から体系的な取引へ

昨日や一昨日の好エントリーを示す「きれいな」インジケーターを探すのではなく、より長い期間にわたってテストを実行してください。これにより、ストレス、お金、そして時間を大幅に節約できます。



