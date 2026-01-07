- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
22 (75.86%)
Loss Trade:
7 (24.14%)
Best Trade:
4.88 USD
Worst Trade:
-6.30 USD
Profitto lordo:
53.16 USD (5 306 pips)
Perdita lorda:
-26.81 USD (2 674 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (42.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
57.11%
Massimo carico di deposito:
54.63%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
11 (37.93%)
Short Trade:
18 (62.07%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-3.83 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.60 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.25 USD
Massimale:
19.60 USD (16.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.70% (19.60 USD)
Per equità:
11.27% (13.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +42.17 USD
Massima perdita consecutiva: -19.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.
Non ci sono recensioni
