- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
30 (81.08%)
Убыточных трейдов:
7 (18.92%)
Лучший трейд:
4.88 USD
Худший трейд:
-6.30 USD
Общая прибыль:
65.79 USD (6 564 pips)
Общий убыток:
-26.81 USD (2 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (42.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.17 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
57.11%
Макс. загрузка депозита:
54.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
11 (29.73%)
Коротких трейдов:
26 (70.27%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-3.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-19.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.60 USD (5)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.25 USD
Максимальная:
19.60 USD (16.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.70% (19.60 USD)
По эквити:
11.27% (13.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.88 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +42.17 USD
Макс. убыток в серии: -19.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
1
0%
37
81%
57%
2.45
1.05
USD
USD
17%
1:500