Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab

NORISK

Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 35%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
30 (81.08%)
Убыточных трейдов:
7 (18.92%)
Лучший трейд:
4.88 USD
Худший трейд:
-6.30 USD
Общая прибыль:
65.79 USD (6 564 pips)
Общий убыток:
-26.81 USD (2 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (42.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.17 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
57.11%
Макс. загрузка депозита:
54.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
11 (29.73%)
Коротких трейдов:
26 (70.27%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-3.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-19.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.60 USD (5)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.25 USD
Максимальная:
19.60 USD (16.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.70% (19.60 USD)
По эквити:
11.27% (13.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 39
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.88 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +42.17 USD
Макс. убыток в серии: -19.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.


Нет отзывов
2026.01.07 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 21:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 18:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 18:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.