- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
30 (81.08%)
亏损交易:
7 (18.92%)
最好交易:
4.88 USD
最差交易:
-6.30 USD
毛利:
65.79 USD (6 564 pips)
毛利亏损:
-26.81 USD (2 674 pips)
最大连续赢利:
15 (42.17 USD)
最大连续盈利:
42.17 USD (15)
夏普比率:
0.36
交易活动:
57.11%
最大入金加载:
54.63%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
1.99
长期交易:
11 (29.73%)
短期交易:
26 (70.27%)
利润因子:
2.45
预期回报:
1.05 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-3.83 USD
最大连续失误:
5 (-19.60 USD)
最大连续亏损:
-19.60 USD (5)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.25 USD
最大值:
19.60 USD (16.70%)
相对跌幅:
结余:
16.70% (19.60 USD)
净值:
11.27% (13.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.88 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +42.17 USD
最大连续亏损: -19.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
1
0%
37
81%
57%
2.45
1.05
USD
USD
17%
1:500