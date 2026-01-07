- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
30 (81.08%)
손실 거래:
7 (18.92%)
최고의 거래:
4.88 USD
최악의 거래:
-6.30 USD
총 수익:
65.79 USD (6 564 pips)
총 손실:
-26.81 USD (2 674 pips)
연속 최대 이익:
15 (42.17 USD)
연속 최대 이익:
42.17 USD (15)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
57.11%
최대 입금량:
54.63%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
11 (29.73%)
숏(주식차입매도):
26 (70.27%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
2.19 USD
평균 손실:
-3.83 USD
연속 최대 손실:
5 (-19.60 USD)
연속 최대 손실:
-19.60 USD (5)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.25 USD
최대한의:
19.60 USD (16.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.70% (19.60 USD)
자본금별:
11.27% (13.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.88 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +42.17 USD
연속 최대 손실: -19.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
35%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
1
0%
37
81%
57%
2.45
1.05
USD
USD
17%
1:500