Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab

NORISK

Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 35%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
30 (81.08%)
Negociações com perda:
7 (18.92%)
Melhor negociação:
4.88 USD
Pior negociação:
-6.30 USD
Lucro bruto:
65.79 USD (6 564 pips)
Perda bruta:
-26.81 USD (2 674 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (42.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.17 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
57.11%
Depósito máximo carregado:
54.63%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
11 (29.73%)
Negociações curtas:
26 (70.27%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
2.19 USD
Perda média:
-3.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-19.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.60 USD (5)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.25 USD
Máximo:
19.60 USD (16.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.70% (19.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.27% (13.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 39
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 3.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.88 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +42.17 USD
Máxima perda consecutiva: -19.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.


Sem comentários
2026.01.07 21:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 21:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 18:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 18:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
