- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
30 (81.08%)
損失トレード:
7 (18.92%)
ベストトレード:
4.88 USD
最悪のトレード:
-6.30 USD
総利益:
65.79 USD (6 564 pips)
総損失:
-26.81 USD (2 674 pips)
最大連続の勝ち:
15 (42.17 USD)
最大連続利益:
42.17 USD (15)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
57.11%
最大入金額:
54.63%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
11 (29.73%)
短いトレード:
26 (70.27%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
1.05 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-3.83 USD
最大連続の負け:
5 (-19.60 USD)
最大連続損失:
-19.60 USD (5)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.25 USD
最大の:
19.60 USD (16.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.70% (19.60 USD)
エクイティによる:
11.27% (13.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.88 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +42.17 USD
最大連続損失: -19.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
No Risk is based on ultra-low-risk trading with strict risk management. The goal is steady, controlled growth with no over-leveraging. Join the journey to reach one million dollars with calm and disciplined trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
35%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
1
0%
37
81%
57%
2.45
1.05
USD
USD
17%
1:500