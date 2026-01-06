SegnaliSezioni
Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab

KIQ

Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 58%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
42.65 USD
Worst Trade:
-13.32 USD
Profitto lordo:
103.68 USD (2 898 pips)
Perdita lorda:
-45.61 USD (1 717 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (32.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
28.23%
Massimo carico di deposito:
112.99%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
14.81 USD
Perdita media:
-7.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.18 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.44 USD
Massimale:
31.18 USD (26.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.94% (31.18 USD)
Per equità:
60.95% (96.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.65 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.42 USD
Massima perdita consecutiva: -31.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.07 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 05:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 05:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KIQ
30USD al mese
58%
0
0
USD
159
USD
1
0%
13
53%
28%
2.27
4.47
USD
61%
1:300
