トレード:
13
利益トレード:
7 (53.84%)
損失トレード:
6 (46.15%)
ベストトレード:
42.65 USD
最悪のトレード:
-13.32 USD
総利益:
103.68 USD (2 898 pips)
総損失:
-45.61 USD (1 717 pips)
最大連続の勝ち:
3 (32.42 USD)
最大連続利益:
48.86 USD (2)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
30.38%
最大入金額:
112.99%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.86
長いトレード:
7 (53.85%)
短いトレード:
6 (46.15%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
4.47 USD
平均利益:
14.81 USD
平均損失:
-7.60 USD
最大連続の負け:
4 (-31.18 USD)
最大連続損失:
-31.18 USD (4)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.44 USD
最大の:
31.18 USD (26.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.94% (31.18 USD)
エクイティによる:
60.95% (96.35 USD)
- ドローダウン
ベストトレード: +42.65 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +32.42 USD
最大連続損失: -31.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
