- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
7 (53.84%)
손실 거래:
6 (46.15%)
최고의 거래:
42.65 USD
최악의 거래:
-13.32 USD
총 수익:
103.68 USD (2 898 pips)
총 손실:
-45.61 USD (1 717 pips)
연속 최대 이익:
3 (32.42 USD)
연속 최대 이익:
48.86 USD (2)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
19.39%
최대 입금량:
98.29%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
1.86
롱(주식매수):
7 (53.85%)
숏(주식차입매도):
6 (46.15%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
4.47 USD
평균 이익:
14.81 USD
평균 손실:
-7.60 USD
연속 최대 손실:
4 (-31.18 USD)
연속 최대 손실:
-31.18 USD (4)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.44 USD
최대한의:
31.18 USD (26.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.94% (31.18 USD)
자본금별:
10.86% (13.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.65 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +32.42 USD
연속 최대 손실: -31.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
58%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
1
0%
13
53%
19%
2.27
4.47
USD
USD
27%
1:300