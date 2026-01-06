- Wachstum
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
7 (53.84%)
Verlusttrades:
6 (46.15%)
Bester Trade:
42.65 USD
Schlechtester Trade:
-13.32 USD
Bruttoprofit:
103.68 USD (2 898 pips)
Bruttoverlust:
-45.61 USD (1 717 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (32.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.86 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
30.38%
Max deposit load:
112.99%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
1.86
Long-Positionen:
7 (53.85%)
Short-Positionen:
6 (46.15%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
4.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-31.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.18 USD (4)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.44 USD
Maximaler:
31.18 USD (26.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.94% (31.18 USD)
Kapital:
60.95% (96.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.65 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
