- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
7 (53.84%)
Negociações com perda:
6 (46.15%)
Melhor negociação:
42.65 USD
Pior negociação:
-13.32 USD
Lucro bruto:
103.68 USD (2 898 pips)
Perda bruta:
-45.61 USD (1 717 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (32.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
30.38%
Depósito máximo carregado:
112.99%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
1.86
Negociações longas:
7 (53.85%)
Negociações curtas:
6 (46.15%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
4.47 USD
Lucro médio:
14.81 USD
Perda média:
-7.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-31.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.18 USD (4)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.44 USD
Máximo:
31.18 USD (26.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.94% (31.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.95% (96.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.65 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +32.42 USD
Máxima perda consecutiva: -31.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
58%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
1
0%
13
53%
30%
2.27
4.47
USD
USD
61%
1:300