СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KIQ
Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab

KIQ

Karrar Abdlmunem Abdlrahman Albuakaab
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 58%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
7 (53.84%)
Убыточных трейдов:
6 (46.15%)
Лучший трейд:
42.65 USD
Худший трейд:
-13.32 USD
Общая прибыль:
103.68 USD (2 898 pips)
Общий убыток:
-45.61 USD (1 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (32.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
30.38%
Макс. загрузка депозита:
112.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.86
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
4.47 USD
Средняя прибыль:
14.81 USD
Средний убыток:
-7.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-31.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.18 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.44 USD
Максимальная:
31.18 USD (26.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.94% (31.18 USD)
По эквити:
60.95% (96.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.65 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +32.42 USD
Макс. убыток в серии: -31.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 05:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 05:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 17:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KIQ
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
159
USD
1
0%
13
53%
30%
2.27
4.47
USD
61%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.