Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
7 (53.84%)
Убыточных трейдов:
6 (46.15%)
Лучший трейд:
42.65 USD
Худший трейд:
-13.32 USD
Общая прибыль:
103.68 USD (2 898 pips)
Общий убыток:
-45.61 USD (1 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (32.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
30.38%
Макс. загрузка депозита:
112.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
1.86
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
4.47 USD
Средняя прибыль:
14.81 USD
Средний убыток:
-7.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-31.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.18 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.44 USD
Максимальная:
31.18 USD (26.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.94% (31.18 USD)
По эквити:
60.95% (96.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +42.65 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +32.42 USD
Макс. убыток в серии: -31.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
1
0%
13
53%
30%
2.27
4.47
USD
USD
61%
1:300