- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
7 (53.84%)
亏损交易:
6 (46.15%)
最好交易:
42.65 USD
最差交易:
-13.32 USD
毛利:
103.68 USD (2 898 pips)
毛利亏损:
-45.61 USD (1 717 pips)
最大连续赢利:
3 (32.42 USD)
最大连续盈利:
48.86 USD (2)
夏普比率:
0.29
交易活动:
28.23%
最大入金加载:
112.99%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
1.86
长期交易:
7 (53.85%)
短期交易:
6 (46.15%)
利润因子:
2.27
预期回报:
4.47 USD
平均利润:
14.81 USD
平均损失:
-7.60 USD
最大连续失误:
4 (-31.18 USD)
最大连续亏损:
-31.18 USD (4)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.44 USD
最大值:
31.18 USD (26.94%)
相对跌幅:
结余:
26.94% (31.18 USD)
净值:
60.95% (96.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.65 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +32.42 USD
最大连续亏损: -31.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
58%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
1
0%
13
53%
28%
2.27
4.47
USD
USD
61%
1:300