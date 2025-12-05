SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AXNproject
Stanislav Tomilov

AXNproject

Stanislav Tomilov
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
43 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
42.90 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 094.42 USD (4 432 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
43 (1 094.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 094.42 USD (43)
Indice di Sharpe:
1.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
25 (58.14%)
Short Trade:
18 (41.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
25.45 USD
Profitto medio:
25.45 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
12.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.90 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 094.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 66
AugsMarkets-Server
0.00 × 12
KTM-Live
0.00 × 6
IG-LIVE
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 16
AxioryAsia-02Live
0.00 × 10
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
DIS-Real-01
0.00 × 10
OctaFX-Real4
0.00 × 52
Coinexx-Demo
0.00 × 34
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 7
XMTrading-Real 47
0.00 × 74
GQCapital-Live
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
RSGFinance-Live
0.00 × 30
XMGlobal-Real 17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 48
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 165
Pepperstone-Edge06
0.00 × 5
440 più
