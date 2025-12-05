- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
43 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
42.90 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 094.42 USD (4 432 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
43 (1 094.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 094.42 USD (43)
Indice di Sharpe:
1.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
25 (58.14%)
Short Trade:
18 (41.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
25.45 USD
Profitto medio:
25.45 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
12.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.90 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 094.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 66
|
AugsMarkets-Server
|0.00 × 12
|
KTM-Live
|0.00 × 6
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 10
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 52
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 34
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 74
|
GQCapital-Live
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 30
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 165
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 5
