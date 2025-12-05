- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
43 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
42.90 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 094.42 USD (4 432 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 094.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 094.42 USD (43)
Sharpe oranı:
1.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
25 (58.14%)
Satış işlemleri:
18 (41.86%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
25.45 USD
Ortalama kâr:
25.45 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
12.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.90 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 094.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 66
|
AugsMarkets-Server
|0.00 × 12
|
KTM-Live
|0.00 × 6
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 10
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 52
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 34
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 74
|
GQCapital-Live
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 30
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 165
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 5
