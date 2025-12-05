SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AXNproject
Stanislav Tomilov

AXNproject

Stanislav Tomilov
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
43 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
42.90 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 094.42 USD (4 432 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 094.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 094.42 USD (43)
Sharpe oranı:
1.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
25 (58.14%)
Satış işlemleri:
18 (41.86%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
25.45 USD
Ortalama kâr:
25.45 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
12.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.90 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 094.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 66
AugsMarkets-Server
0.00 × 12
KTM-Live
0.00 × 6
IG-LIVE
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 16
AxioryAsia-02Live
0.00 × 10
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
DIS-Real-01
0.00 × 10
OctaFX-Real4
0.00 × 52
Coinexx-Demo
0.00 × 34
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 7
XMTrading-Real 47
0.00 × 74
GQCapital-Live
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
RSGFinance-Live
0.00 × 30
XMGlobal-Real 17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 48
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 165
Pepperstone-Edge06
0.00 × 5
440 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol