Stanislav Tomilov

AXNproject

Stanislav Tomilov
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 66%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
50 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
66.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 391.18 USD (5 141 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
50 (1 391.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 391.18 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
1.27
Торговая активность:
85.59%
Макс. загрузка депозита:
5.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
27 (54.00%)
Коротких трейдов:
23 (46.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
27.82 USD
Средняя прибыль:
27.82 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
27.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
18.15% (815.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 5.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 391.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 66
AugsMarkets-Server
0.00 × 12
KTM-Live
0.00 × 6
IG-LIVE
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 16
AxioryAsia-02Live
0.00 × 10
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
DIS-Real-01
0.00 × 10
OctaFX-Real4
0.00 × 52
Coinexx-Demo
0.00 × 34
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 7
XMTrading-Real 47
0.00 × 74
GQCapital-Live
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
RSGFinance-Live
0.00 × 30
XMGlobal-Real 17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 48
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 165
Pepperstone-Edge06
0.00 × 5
еще 440...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AXNproject
1000 USD в месяц
66%
0
0
USD
4.5K
USD
17
100%
50
100%
86%
n/a
27.82
USD
18%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.