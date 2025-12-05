- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
50 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
66.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 391.18 USD (5 141 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
50 (1 391.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 391.18 USD (50)
Коэффициент Шарпа:
1.27
Торговая активность:
85.59%
Макс. загрузка депозита:
5.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
27 (54.00%)
Коротких трейдов:
23 (46.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
27.82 USD
Средняя прибыль:
27.82 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
27.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
18.15% (815.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|5.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +66.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 391.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 66
|
AugsMarkets-Server
|0.00 × 12
|
KTM-Live
|0.00 × 6
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 10
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 52
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 34
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 74
|
GQCapital-Live
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 30
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 165
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 5
еще 440...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
50
100%
86%
n/a
27.82
USD
USD
18%
1:500