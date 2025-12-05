- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
50 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
66.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1 391.18 USD (5 141 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
50 (1 391.18 USD)
最大連続利益:
1 391.18 USD (50)
シャープレシオ:
1.27
取引アクティビティ:
87.27%
最大入金額:
5.18%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
27 (54.00%)
短いトレード:
23 (46.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
27.82 USD
平均利益:
27.82 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
27.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
19.52% (876.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|5.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 66
|
AugsMarkets-Server
|0.00 × 12
|
KTM-Live
|0.00 × 6
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 10
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 52
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 34
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 74
|
GQCapital-Live
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 30
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 165
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 5
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
66%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
50
100%
87%
n/a
27.82
USD
USD
20%
1:500