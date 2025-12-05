シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AXNproject
Stanislav Tomilov

AXNproject

Stanislav Tomilov
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 66%
Weltrade-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
50 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
66.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1 391.18 USD (5 141 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
50 (1 391.18 USD)
最大連続利益:
1 391.18 USD (50)
シャープレシオ:
1.27
取引アクティビティ:
87.27%
最大入金額:
5.18%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
27 (54.00%)
短いトレード:
23 (46.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
27.82 USD
平均利益:
27.82 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
27.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
19.52% (876.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 5.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +66.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1 391.18 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 66
AugsMarkets-Server
0.00 × 12
KTM-Live
0.00 × 6
IG-LIVE
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 16
AxioryAsia-02Live
0.00 × 10
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
DIS-Real-01
0.00 × 10
OctaFX-Real4
0.00 × 52
Coinexx-Demo
0.00 × 34
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 7
XMTrading-Real 47
0.00 × 74
GQCapital-Live
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
RSGFinance-Live
0.00 × 30
XMGlobal-Real 17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 48
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 165
Pepperstone-Edge06
0.00 × 5
440 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AXNproject
1000 USD/月
66%
0
0
USD
4.5K
USD
17
100%
50
100%
87%
n/a
27.82
USD
20%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください