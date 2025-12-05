SeñalesSecciones
Stanislav Tomilov

AXNproject

Stanislav Tomilov
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 66%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
50 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
66.00 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1 391.18 USD (5 141 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (1 391.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 391.18 USD (50)
Ratio de Sharpe:
1.27
Actividad comercial:
87.27%
Carga máxima del depósito:
5.18%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
27 (54.00%)
Transacciones Cortas:
23 (46.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
27.82 USD
Beneficio medio:
27.82 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
27.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
19.52% (876.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 5.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +66.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1 391.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteForex-Pamm.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 66
AugsMarkets-Server
0.00 × 12
KTM-Live
0.00 × 6
IG-LIVE
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 16
AxioryAsia-02Live
0.00 × 10
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
DIS-Real-01
0.00 × 10
OctaFX-Real4
0.00 × 52
Coinexx-Demo
0.00 × 34
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 7
XMTrading-Real 47
0.00 × 74
GQCapital-Live
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
RSGFinance-Live
0.00 × 30
XMGlobal-Real 17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 48
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 165
Pepperstone-Edge06
0.00 × 5
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AXNproject
1000 USD al mes
66%
0
0
USD
4.5K
USD
17
100%
50
100%
87%
n/a
27.82
USD
20%
1:500
